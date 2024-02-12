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أسباب و4 نصائح مهمة.. كيف تتعامل مع نزيف الأنف؟

12:07 م الإثنين 12 فبراير 2024

نزيف الأنف

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كتب- أحمد جمعة:

يعد نزيف الأنف من الإصابات الشائعة التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص، ويتخوف البعض من حدوثها.

ويحدث النزيف يسبب فقدان الدم من الأنسجة المبطِّنة للأنف، كما قد يحدث في كثير من الأحيان بفتحة أنف واحدة، وغالبًا ما يكون سببه الهواء الجاف.

لكن بحسب موقع "مايو كلينك" فهناك عددًا من الأسباب الأخرى للنزيف تتمثل في:

* التهاب الجيوب الحاد

* حالات الحساسية

* استعمال الأسبرين

* اضطرابات نزف الدم مثل الناعورية

* المثيرات الكيماوية مثل الأمونيا

* التهاب الجيوب الأنفية المزمن

* استعمال الكوكايين

* الزُكام

* رَضَّح الأنف

بدورها، أشارت هيئة الدواء المصرية إلى بعض الخطوات للسيطرة على نزيف الأنف:

- إيماء الرأس إلى الأمام وعدم إقامة الرأس إلى فوق.

- الضغط على الأنف باليد.

- وضع قطنة داخل الأنف.

- التوجه إلى مختص في حال عدم توقف النزيف.

نزيف الأنف فقدان الدم التهاب الجيوب الأنفية

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