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وزير الدفاع يلتقى نظيره البلغاري لبحث تعزيز التعاون المشترك

05:42 م السبت 10 فبراير 2024

الفريق أول محمد زكى

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كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تودور تاجاريف وزير الدفاع البلغارى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً على هامش إنعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين فى العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تداعيات الأوضاع الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفريق أول محمد زكى، على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد فى المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

من جانبه أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين، مثمناً الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما قام وزيرا الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون الدفاعى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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