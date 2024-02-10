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BBC

استقرار تام.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

12:18 م السبت 10 فبراير 2024
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    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 10 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، مشيرة إلى وجود استقرار تام في الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح فقط على مناطق من جنوب سيناء، مع هدوء نسبي على باقي أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون معتدلة ومناسبة لجميع الأعمال البحرية.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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