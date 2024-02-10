استقرار تام.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أجواء مستقرة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلاً من هذه

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، مشيرة إلى وجود استقرار تام في الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح فقط على مناطق من جنوب سيناء، مع هدوء نسبي على باقي أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، تكون معتدلة ومناسبة لجميع الأعمال البحرية.