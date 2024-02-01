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BBC

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

09:06 م الخميس 01 فبراير 2024
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    الطقس السيء
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    الطقس السيء
  • عرض 8 صورة
    الطقس السيء
  • عرض 8 صورة
    الطقس السيء
  • عرض 8 صورة
    الطقس السيء
  • عرض 8 صورة
    الطقس السيء
  • عرض 8 صورة
    الطقس السيء
  • عرض 8 صورة
    الطقس السيء
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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها محافظات مصر منذ بداية الأسبوع، مشيرا إلى أن هناك انخفاضات شديدة في درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، مساء الخميس، أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى لازالت قائمة، على أن تقل الأمطار وتصبح من متوسطة إلى خفيفة بعد غدٍ السبت.

وتابع: "منتصف الأسبوع القادم سترتفع درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ4 درجات، ونعود من جديد للأجواء الشتوية التقليدية".

درجات الحرارة أمطار القاهرة السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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