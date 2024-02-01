وزير الري يتفقد أعمال الحماية بمصب النيل فرع رشيد "حائط رشيد البحري"

كتب- محمد نصار:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ لتفقد أعمال حماية الشواطئ بالمحافظة.



وتفقد الدكتور سويلم، أعمال الحماية بمصب نهر النيل فرع رشيد (حائط رشيد البحري) للاطمئنان على أعمال الحماية القائمة بطول 3.50 كلم متر شرق مصب فرع رشيد وبطول 1.50 كلم غرب المصب.

وأشار الدكتور سويلم، إلى حرصه على تفقد حائط رشيد للاطمئنان على حالة أعمال الحماية القائمة والتي تقوم بدور هام في حماية الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة، والاستثمارات الكبرى الموجودة بالمنطقة والمتمثلة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي، ومدينة رشيد الجديدة، وإيقاف التراجع الحادث في خط الشاطئ وحماية منطقة المصب.

ووجه الدكتور سويلم، بسرعة إعداد دراسة متكاملة لأعمال الحماية بالمنطقة، وسرعة نهو الإجراءات الخاصة بإسناد أعمال تأهيل حائط رشيد والتي تم طرحها مؤخرًا لبدء الأعمال في أقرب وقت.

وصرح وزير الري، بأن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديًا كبيرًا خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذي يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر، الأمر الذي يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

وأضاف الدكتور سويلم، أن الوزارة نفذت أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا، وبتكلفة تصل إلى 3.60 مليار جنيه خلال السنوات العشرة الماضية، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي 75 مليار جنيه، واكتساب مساحات من الأراضي تصل إلى 1.80 مليون متر مربع.