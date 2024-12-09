وزير الزراعة يبحث مبادرات دعم المرأة الريفية مع اللجنة الاقتصادية الإفريقية بالأمم المتحدة

كتب- أحمد السعداوي:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، وفدًا من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، وبحث معه آفاق التعاون المشترك، خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة في ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا.

وسلط الوزير الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة.

وقال فاروق إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الإفريقية الأخرى؛ لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد وزير الزراعة أن مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة كمثال، وأشار إلى أهمية البرامج الشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة.

وأضاف سويلم أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الإفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير.

ودعا الوزير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

وأشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الإفريقية في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي، مشيرةً إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالاً في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في إفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الإفريقي لعام 2009".

وضم وفد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا الدكتور مدحت الحلبي، الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.

حضر الاجتماع د.علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومنسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالوزارة.