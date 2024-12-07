عمرو أديب: سأكون مشجعًا للأهلي في كأس العالم للأندية

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ينوي تشجيع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام العام المقبل في الولايات المتحدة.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "كمواطن مصري، أنا سعيد وفخور بوجود الأهلي في كأس العالم للأندية، وسأكون مشجعًا للأهلي في البطولة".

وأوضح أنه يترقب مشاهدة الصراع بين لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وتابع: "الغلاسة والرزالة متخلنيش أقول إني كمشجع زملكاوي مش هشجع الأهلي".

واستكمل: "لازم نفرح للأهلي زي ما بيفرح لنا، وإن شاء الله نشوف القاضية ممكن في البطولة.. مين ميسي ده اللي يقف قدام أفشة".

ولفت إلى أن المطلوب من الأهلي في البطولة ليس مُجرد التمثيل المشرف لكن على الفريق تحقيق شيء كبير.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: برودة وشبورة بهذه المناطق

السيسي يلتقي رئيس شركة "إيه بي موللر ميرسك" على هامش زيارته للدنمارك