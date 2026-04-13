إعلان

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. شبورة ورياح بهذه المناطق

كتب : محمد أبو بكر

03:44 م 13/04/2026 تعديل في 03:51 م
    الطقس بمدينة الطور
  • عرض 14 صورة
    الطقس بجنوب سيناء
  • عرض 14 صورة
    خالة الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
    الطقس
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (6)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (7)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (4)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (5)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (2)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (3)
  • عرض 14 صورة
    حالة الطقس في المهندسين (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 14 أبريل 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

ما حالة الطقس غدًا السبت؟

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

وأشارن إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس حالة الطقس الحرارة درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

