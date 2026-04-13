إقبال كثيف على حديقة الأزهر احتفالًا بشم النسيم

شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية، حيث قام بتوزيع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين، وسط إقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لاحتفالات شم النسيم، رافقه خلالها المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم، مع توزيع أكياس لجمع المخلفات للحفاظ على نظافة الحدائق.

وشدد على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم، للتأكد من توافر جميع الخدمات.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة، بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، باتخاذ جميع التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة، والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والأسواق، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات على مدار 24 ساعة، عبر رقمي الخط الساخن 15496 و114، للتعامل الفوري مع أي مشكلات خدمية قد تواجههم.

