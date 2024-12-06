وزير النقل يتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية المتخصصة في الإشارات

كتب- محمد أبو بكر:

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتفقد مصنع شركة ميرمك الإيطالية المتخصصة في مجالات أنظمة الإشارات وفحص قياس السكة وحيث تعمل أنظمة الشركة في 73 دولة على مستوى العالم.

استراتيجية الدولة المصرية في توطين صناعة النقل وجذب المستثمرين

وعقد "الوزير"، عقب الجولة التفقدية بالمصنع، جلسة مباحثات مع فيتو برتوزا مالك الشركة، حيث أشار إلى استراتيجية الدولة المصرية في أهمية توطين صناعة النقل ومن أهمها أنظمة الإشارات من خلال جذب المستثمرين في هذا المجال مما يستلزم قيام الشركة بالاستثمار في مصر ونقل معرفة صناعة أنظمة الإشارات من خلال خلق كوادر مصرية قادرة على تصميم وتصنيع وتنفيذ أنظمة الإشارات والتحكم الالي في مسير القطارات.

وفي ضوء ذلك، أكد فيتو برتوزا، أن رؤية الشركة تتطابق مع رؤية الدولة المصرية في أهمية إنشاء مركز إقليمي للشركة في مصر لصناعة أنظمة الإشارات ليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية وفي الشرق الأوسط وأفريقيا ولكن أيضا لمواجهة الطلب المتزايد في أوروبا.

واستعرضت شركة ميرمك خطة التوطين والتي ترتكز على إنشاء مصنع محلي لانظمة الاشارات وكذلك إنشاء أكاديمية تدريب لخلق كوادر محلية مهرة في هذا المجال.

وأوضحت الشركة عزمها تنفيذ خطة التوطين من خلال مرحلتين والتي ستتضمن أنشطة التصميم والبرمجة وتصنيع المكونات والتكامل والاختبارات وكذلك أعمال الصيانة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على قيام الدولة المصرية بتقديم كامل الدعم لشركة ميرمك لضمان نجاح خطة التوطين للشركة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مستمرة حتى الانتهاء من الاتفاقيات ذات الصلة والبدء في إجراءات تأسيس مصنع الشركة بمصر.

اقرأ أيضا:

بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك

اختفاء الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

إلكترونيًا.. خطوات تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري

"اتحاد الدواجن" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق