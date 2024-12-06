طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: شبورة ورياح وبرودة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الأيام المقبلة يشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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