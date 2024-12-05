وزيرة التنمية المحلية: أحرص على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من أعضاء مجلس النواب في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ضم وفد الأعضاء، النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، والنائب علي عبد الونيس، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب الحسيني جلال، عضو لجنة الخطة والموازنة، والنائب إبراهيم عبد النظير، والنائب هاني خضر، وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية، بأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين.

وشهد اللقاء الاستماع إلى عدد من المقترحات والطلبات المقدمة من النواب والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في دوائرهم على مستوى المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات رصف بعض الطرق ومحطات الصرف الصحي بالإضافة إلى مسار العائلة المقدسة بمحافظة أسيوط.

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