وزير الري: ندرة المياه والتغيرات المناخية تأثيرها كبير على الدول العربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فاعليات مؤتمر قمة المياه الواحدة من أجل التعاون الدولي في مجال المياه المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على هامش الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي .

الندرة المائية والتغيرات المناخية

وقال سويلم إنه وفي ظل ما يواجهه العالم من تحديات متزايدة في مجال المياه نتيجة الندرة المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من دول العالم؛ خصوصًا الدول العربية ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.. فإن التعاون بين دول العالم يمثل ركيزة مهمة للتصدي لهذه التحديات، مشيرًا إلى أهمية المؤتمرات واللقاءات الدولية بوصفها منصة عالمية للتعاون والعمل المشترك في سبيل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وتسريع وتيرة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف السادس المعني بالمياه، مع الاستفادة من تجمع قادة الدول والخبراء والمتخصصين في وضع الحلول المبتكرة التي تُسهم في تطوير مستقبل الموارد المائية حول العالم .

المنظمات الدولية والإقليمية

وأكد سويلم أهمية الالتزام بتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات، وتعزيز البحث العلمي والتطوير والابتكار؛ بما يُمكن المجتمع الدولي من التعامل الفعال مع تحديات المياه على المستوى العالمي، وتحقيق الرفاهية للشعوب حول العالم.

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