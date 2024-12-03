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موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا.. تغيرات في الحرارة والأمطار

11:40 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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كتب- محمد شاكر:

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء بشكل رسمي في مصر، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن الشتاء سيبدأ يوم 21 ديسمبر 2024.

وأوضحت الحسابات الفلكية أيضًا، أن فصل الشتاء يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، على أن ينتهي في 20 مارس 2025.

وتشير التوقعات إلى أن فصل الشتاء سيشهد سقوط الأمطار بكميات كبيرة ومتفاوتة، مع حدوث تغيّرات كبيرة في درجات الحرارة العظمى والصغرى، كما تشهد معظم البلاد موجات صقيع تصاحبها كتل هوائية شديدة البرودة.

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فصل الشتاء الطقس الأرصاد درجات الحرارة
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