تامر أمين يهاجم نقابة الموسيقيين بسبب شيرين

كتبت- داليا الظنيني:

انتقد الإعلامي تامر أمين، قرار نقابة الموسيقيين بإحالة شيرين للتحقيق، بسبب "زلة لسان" حول قراءة الفاتحة للملحن محمد رحيم، واصفًا القرار بأنه -قاسٍ وغير مبرر- في ظل الظروف التي تمر بها الفنانة.

وأكد "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، أن الحزم يجب أن يكون في مكانه الصحيح، مشددًا على أن شيرين تستحق الدعم في محنتها وليس التحقيق.

وقال تامر أمين: ما يحدث نوع من أنواع القسوة والاستخدام المفرط للقوة والسلطة.

وأضاف أن بيان نقابة الموسيقيين في غير محله، مشيرًا إلى أن مواقف شيرين السابقة كانت تستدعي هذا البيان وأكثر منه.

وواصل: المرة الوحيدة اللي نيتها خير تمامًا وهي زلة لسان طبيعية، وشيرين راجعة من أزمة نفسية شديدة تستحق دعمها، جايين في هذا الظرف الإنساني النفسي تحولوها للتحقيق.

وتابع: منذ 4 أيام ترحمت على الفنان محمد رحيم، فقالت تعالوا نقرأ له الفاتحة علشان تبقي سيئة جارية، ثم اعتذرت بعدها، وهذا أمر لا يستحق التحقيق".

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