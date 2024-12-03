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حقيقة ارتفاع أسعار البيض والدواجن في الأسواق.. رئيس الشعبة يكشف

08:49 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، أنه لا يوجد زيادة في أسعار الدواجن، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المزرعة 68 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بـ 78 جنيهًا.

وشدد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، على أن سعر طبق البيض يتراوح بين 150 و165 جنيهًا.

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سامح السيد شعبة الدواجن الغرف التجارية أسعار الدواجن أسعار البيض برنامج حضرة المواطن
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