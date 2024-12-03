بسبب الأُسر الأكثر احتياجًا.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشكر مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنواب، على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجًا وتقديرهم دور وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية؛ لحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الأُسر.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر إلى الرئيس على مساندته المستمرة لكل الفئات الاجتماعية؛ وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك ردًّا على شكر وإشادة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، للدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وقال رئيس مجلس النواب "أتقدم بخالص التحية والتقدير للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على تفاعلها المتميز بجلسة مجلس النواب اليوم أثناء مناقشات قانون الضمان الاجتماعي وعلى ردودها السديدة على ملاحظات النواب، ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها في بداية الجلسة عن موقف الوزارة، من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وهذا إن دل فهو يدل على قدرات سيادتها الإدارية والفنية وحسها السياسي المتميز؛ خصوصًا أن لها رصيد سابق من خلال عملها رئيساً للمجلس القومي للمرأة.