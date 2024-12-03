رئيس مجلس النواب يبدأ الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وشهدت الجلسة العامة أمس، الموافقة، على تعريف "الفقر" الوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعروض على المجلس.

وجاء التعريف كما ورد في مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالي:

الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس على تعريف خط الفقر القومي كالتالي:

خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

اقرأ أيضا:

وزير العمل: 45 يومًا إجازة سنوية بالقانون الجديد لهذه الفئة

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على أولويات صرف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة