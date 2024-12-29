نقيب المعلمين يفتتح دورة صناع القرار في بورسعيد عبر الفيديو كونفرانس

كتب- أحمد الجندي:

افتتح خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية رقم 115، بعنوان "صناع القرار"، والتي يتم عقدها بالنقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب، وتستمر لمدة أسبوعين.

وخلال كلمته أشاد "الزناتي" بالدور الذى يقوم به المشرفين على تلك الدورات التدريبية في تقديم محتوى تدريبي متكامل وداعم لمختلف القطاعات، مؤكدًا أن التعاون بين النقابة والأكاديمية العسكرية، يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة المعلمين وتأهيلهم بالمهارات المناسبة.

وشدد نقيب المعلمين على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.

ومن الجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية تهدف إلى مساعدة متخذ القرار على التفكير المنظم، وتركز على تحليل المشكلات الإدارية بطريقة علمية تسعى إلى تزويد متخذ القرار بالمعلومات المناسبة التي تساعده على اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل لحل المشكلات، بما يساعد فى إعداد كوادر تربوية تسير على خطط واستراتيجيات صحيحة للنهوض بالوطن.

اقرأ أيضاً:

إضافة اللغة الأجنبية الثانية لمجموع الثانوية العامة.. "التعليم" تكشف الحقيقة

"التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2025