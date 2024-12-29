إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بمجلس النواب بعد مناقشتها

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بعد مناقشتها من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:

1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.

2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.

3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.

قال المستشار حنفي جبالي إن تلك الاتفاقيات ليس بها ما يخالف الدستور أو القانون ولذلك يتم الإحالة إلى اللجان المختصة دون مناقشة وفقا للائحة.

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