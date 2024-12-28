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برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

06:49 م السبت 28 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والآن أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء والصغرى المتوقعة على القاهرة 10 درجات".

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