عباس شراقي: ارتفاع عدد الزلازل في إثيوبيا لـ 44 زلزالًا خلال 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أمس 27 ديسمبر 2024 شهد وقوع 3 زلازل في منطقة الأخدود الإثيوبي بقوة 4.9، 4.4، 4.7 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كم، الساعة 4 صباحًا، و6.46 صباحًا، و5:26 مساءً بتوقيت القاهرة، وسبقهم 3 زلازل أيام 21، و23، و26 ديسمبر الجاري بقوة 4.4، و4.6، و4.5 درجة، على بعد 150 كم شرق أديس أبابا، و600 كم من سد النهضة.

وأكد "شراقي"، أنه بذلك يصل عدد الزلازل هذا العام في إثيوبيا ومحيطها إلى 44 زلزالًا أقوى من 4 درجات، أشدها 5.2 درجة في 6 أكتوبر الماضي، مسجلًا بذلك أعلى رقم خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة: كان المتوسط قبل بدء التخزين في سد النهضة 2020 حوالي 5 زلازل/ سنة، وبلغ 38 زلزالًا في 2023.

وتابع: الزلازل الحالية ضعيفة إلى متوسطة تأثيرها أقل على سد النهضة نظرًا للمسافة 600 كم أو القوة الضعيفة، إلا أنه قد يحدث ما هو أشد وأقرب.

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