محافظ القاهرة يتابع تسليم المحلات المخصصة للباعة الجائلين بسوق العاشر

كتب- محمد نصار:

أجرى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة مسائية لمتابعة استمرار تسليم المحلات المخصصة لنقل الباعة الجائلين من سوق العاشر العشوائي إلى سوق العاشر الحضاري الذي أقامته الدولة ضمن مجمع المواقف والأسواق بمنطقة الواحة بحى شرق مدينة نصر.

كما أجرى محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالحي لمتابعة رفع الاشغالات وإعادة الانضباط للشوارع.

شارك في الجولة، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن السوق الحضاري بالعاشر يتميز بتوافر كافة الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية، ومواقف السيارات، ووسائل الحماية المدنية، كما أنه يوفر للتجار أماكن عمل حديثة وملائمة لممارسة نشاطهم.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الأسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري للعاصمة مع ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة له.

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