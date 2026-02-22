قال رجل الأعمال محمد فاروق إن فلسفته في تربية أبنائه تقوم على احترام شخصياتهم الفردية وعدم فرض رؤيته عليهم، مؤكدًا أنه لم يجبر أيًا من أبنائه على تخصص معين أو مسار وظيفي محدد.

أضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" أن أهم ما يتمنى أن يتذكره أبناؤه عنه هو أنه لم يضغط عليهم إلا في أمور قليلة جدًا، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على أن يتعلموا في الجامعات الأمريكية، لكنه ترك لهم حرية اختيار التخصصات والكورسات التي تناسب ميولهم ورغباتهم الشخصية.

وعن تربيته لبناته، أوضح محمد فاروق أنه لا يفرق بين البنت والولد في هذا العصر، مؤكدًا أن البنت اليوم مثل الابن تمامًا ولا بد أن تعيش الحياة الواقعية بعيدًا عن "لالا لاند".

وتابع أن العمل هو أكثر شيء يعلم الإنسان ويكسبه خبرات حياتية، مشيرًا إلى أن هذه الخبرات ضرورية للمرأة حتى بعد الزواج، لتكون على دراية كافية بطبيعة الحياة وكيفية إدارة شؤونها وأسرتها.

وفي سياق متصل، تحدث فاروق محمد فاروق، نجل رجل الأعمال، عن تجربته الجديدة كعضو منتدب لشركة "موبيكا" منذ 5 أشهر فقط، معترفًا بأنه شعر بالقلق في البداية رغم شعوره بالجهوزية التامة لهذه المرحلة.

و أشار إلى أن السنوات الست التي قضاها في العمل بالشركة، إضافة إلى النقاشات المستمرة حول موبيكا داخل المنزل منذ الصغر، جعلته دائم الحلم بهذا المنصب، مؤكدًا أنه كان مستعدًا لتحقيق حلمه عندما جاءه العرض.

وعن سر ثقته بنفسه، أوضح فاروق محمد فاروق أنه استمد هذه الثقة من والده محمد فاروق وجده لأمه إبراهيم سعدة، واصفًا إياها بأنها سمة قوية جدًا فيهما.

وأضاف أن جديه شخصيتان مؤثرتان في حياته، فجده فاروق عبد المنعم كان أيقونة في عالم البيزنس، يتذكره الجميع بحبه الشديد للعمال وقصص كفاحه بعد التأميم وعودته ليبدأ من جديد، بينما كان جده إبراهيم سعدة شخصية هادئة ومتزنة جدًا، لا ينطق بكلمة إلا ولها معنى، وهو ما تعلم منه الاتزان وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.

وأكد فاروق محمد فاروق على أن أهم ما تعلمه من عائلته هو حب العمل والعاملين، والاستقرار العاطفي في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن هذه القيم هي التي تساعده على تحقيق التوازن بين طموحاته الشخصية ومسؤولياته المهنية كعضو منتدب لإحدى كبرى الشركات المصرية.

وأشار إلى أن ذكرى جده فاروق عبد المنعم لا تزال حاضرة بقوة في الشركة، حيث يتذكر العمال قصصًا كثيرة عنه حتى اليوم، مؤكدًا أن هذا الحفاوة التي تركها خلفه هي أهم مكسب يمكن لأي إنسان أن يحققه في حياته.