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الطقس الآن.. ظاهرة تحجب الشمس وفرص أمطار على هذه المناطق

01:39 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي الآن على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الأرصاد، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، قبل قليل، إن الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر.

وبلغت سرعة الرياح نحو 38 كم في الساعة، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

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