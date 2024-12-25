صور.. بدء تسليم محلات سوق العاشر الجديد للباعة الجائلين

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تسليم المحلات المخصصة لنقل الباعة الجائلين من سوق العاشر العشوائي إلى سوق العاشر الحضاري الذي أقامته الدولة ضمن مجمع المواقف والأسواق بمنطقة الواحة بحي شرق مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الدولة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير الاسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري للعاصمة مع ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة الخدمات مزودة بكافة وسائل الحماية المدنية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن السوق الحضاري بالعاشر يتميز بتوافر كافة الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات، كما أنها يوفر للتجار أماكن عمل حديثة ومناسبة.

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