وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان احتفالية تجهيز 180 عروسة

كتب- محمد أبو بكر:

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، احتفالية تجهيز 180 عروسًا من المقبلات على الزواج، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال فعالية نظمت بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري ضمن المبادرة المجتمعية "مع الناس"، وذلك بمسرح المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر.

حضر الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، منهم: هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والعميد أحمد علي الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بالحزب، وأحمد عصام نائب وزير الزراعة، وطارق الطويل، الأمين المساعد، وابتهاج الخولي، مساعد الأمين، ورفعت عطا، أمين المحافظة. كما شارك الدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور سيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، وممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة.

بدأت الاحتفالية بتفقد محافظ الجيزة سيارات تجهيز العرائس، والتي تضمنت 150 جهازًا يشمل ثلاجة، غسالة، وبوتاجاز، وتم إضافة 30 جهازًا آخر ليصل العدد الإجمالي إلى 180 جهازًا. وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الفعالية، متمنيًا للعروسين حياة كريمة سعيدة.

وأشاد محافظ الجيزة بدور حزب الشعب الجمهوري في دعم المبادرات المجتمعية وتنظيم فعاليات تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا. كما أكد أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات مجتمعية تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، مشيدًا بكل من ساهم في تنظيم الحفل وإدخال السعادة على العرائس وأسرهن.

وفي كلمته، وجه المحافظ رسالة للفتيات المقبلات على الزواج بضرورة أن يكن أمهات مثاليات يربين أبناءً متعلمين ومثقفين يساهمون في بناء الوطن. كما دعا الأسر إلى تخفيف تكاليف الزواج، وعدم المبالغة في تجهيزات العرائس، والتخلص من الموروثات الاجتماعية التي تعوق الشباب عن الزواج، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في بناء مجتمع أفضل.