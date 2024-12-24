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نجاح تجربة تعقيم الكلاب الضالة في "رأس البر".. ووزيرة التنمية المحلية تدعو لتوسيعها

04:45 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض

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كتب- نشأت علي:

أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن نجاح تجربة تعقيم الكلاب الضالة التي تم تنفيذها في "رأس البر" لمدة أربعة أشهر.

وأشارت إلى أن التجربة تضمنت اصطياد الكلاب وتعقيمها بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية، حيث تم توفير الطعام لها 3 مرات يومياً. ورغم نجاح التجربة، واجهت الوزيرة تحديات تتعلق بفهم الشارع لفكرة الاصطياد والتعقيم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمتابعة خطة الحكومة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار بحلول 2030.

وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض تعقيم الكلاب الضالة
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