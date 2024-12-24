5 طرق لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد بينها الموبايل

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات وطرق الدفع من خلال عدد من الطرق المختلفة تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن لجمهور الركاب الحصول على تذاكر السفر من خلال الطرق التالية:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

2- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات.

3- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

4- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (اضغط هنا).

5- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways)، ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية (Play store & App store).

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