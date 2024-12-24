وزير الإسكان: لا مشكلة في معدلات أداء المشروعات القومية.. فقط التدفقات المالية

كتب- نشأت علي:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة في ما يخص معدلات الأداء في المشروعات القومية ليست لديها مشكلة؛ ولكن التدفقات المالية هي التي تحرك عجلة العمل في الوزارة.

وقال ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن ما تم اعتماده في الموازنة العامة للعام المالي الحالي للشركة 7 مليارات جنيه، وما تم تنفيذه من أعمال مستخلصات بـ6.3 مليار جنيه، وصدر أمر دفع بـ4.2 مليار جنيه؛ ولكن لم تتم إتاحة المبلغ بالكامل حتى الآن، وهناك أعمال أخرى جار العمل فيها، وأعمال أخرى تمت مراجعتها.

وقال أمين شوقي، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم اعتماد مبلغ 7 مليارات جنيه للهيئة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وهناك تعزيز للهيئة حتى وصل المبلغ إلى 12.1 مليار جنيه، المتاح منها 4 مليارات جنيه فقط، تم إنفاق منها 3.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أوامر الدفع لا يتم تفعيلها إلا بعد مدد متفاوتة.

وتابع شوقي: "تم إنفاق مبلغ 3.5 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية من رصيد المرحلة الأولى، وهو ما أثر على المرحلة الأولى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة؛ لاستكمال مناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين 18 نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك في ما يتعلق بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي) بكل المحافظات، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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