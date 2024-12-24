"العربية للتصنيع" توقع عقد إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية مع شركة سويدية

كتب- محمد صلاح:

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لا سيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة الطاقات المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وصولًا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجرى العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.

كما يأتي التعاقد على تصنيع الألواح الشمسية في إطار التنسيق الدائم بين وزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، والخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم استيراده وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفي ضوء الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تماشيًا ورؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة والتي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.

وأكد الدكتور محمود عصمت، التنسيق الدائم والتعاون مع كل الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة المهمات الخاصة بها والتي من بينها الخلايا الشمسية.

وأضاف أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعمها لكل أوجه التعاون المشترك، مع شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، مؤكدًا اهتمام العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأوضح رئيس الهيئة، أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، من خلال تأسيس خط إنتاج حديث بمواصفات ومعايير جودة عالمية بقدرة (1) جيجاوات سنويًا تحت مسمى "مصنع الطاقة العربي السويدي ASEF".

وأكد "عبد اللطيف"، أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركة Sun Shine Pro السويدية، لتطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع، لمشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلًا عن المشاركة في المشروعات بالدول الإفريقية والعربية بأسعار تنافسية لمنتجات مشتركة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف أن هناك خطة طموحة لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية في مجال إنتاج مهمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة العالمية مستقبلًا، مشيرًا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكل نظم التصنيع الرقمية الحديثة للحصول على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح بالمنافسة في السوق العالمية.

بينما أعرب الدكتور يحيى متيني، رئيس مجلس إدارة شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كل مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربًا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا، والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدول العربية والإفريقية والعمل على فتح منافذ جديدة للتصدير للسوق العالمية.

وأكد أن هذا التعاون يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أنهم سيعملون على تصميم وتنفيذ مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

حضر التوقيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة غادة الجندي، المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، والدكتور عصام شيخ الأرض، الأمين العام للإتحاد العربي للطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.

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