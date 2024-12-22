حياة كريمة.. وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارتَين.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوزير الإسكان والحضور، مشيراً إلى أن الجانبين تابعا خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التعاون المشترك؛ وعلى رأسها مشروعات محطات ومرافق المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي ينفذها عدد من شركات الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية والجهاز التنفيذي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًّا نظراً لأنها تمس حياة المواطن المصري مباشرةً وتسهم في تحسين حالته المعيشية إلى حد كبير.

وأكد صلاح التنسيق المستمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والإسكان؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ كل مشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تبلغ 691 مشروعًا بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة، مع مراعاة الالتزام في ذات الوقت بمعايير الجودة القياسية في جميع مراحل التنفيذ، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب أي معوقات قد تطرأ خلال أعمال وعمليات التنفيذ، في إطار التعاون المثمر بين الوزارتَين في العديد من المجالات؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وأوضح الوزير حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم على التعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات، بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة ويعود بالنفع على المواطنين، بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وإمكانات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحرص على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"؛ خصوصًا التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مصر والعمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تواجه التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات فور الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.

وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مشيراً إلى توافق الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة؛ من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتحقيق حياة كريمة لأهالينا بالمناطق الريفية.