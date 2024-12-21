وزير الري: تطوير المنظومة المائية بمناطق الاستصلاح بغرب سمالوط

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محطة طرفا 3 بالمنيا، ونماذج للمدارس الحقلية والزراعات بمحطة 14 والمنفذة ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL".

رافق الوزير، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وصرح الدكتور سويلم، بأن أعمال تأهيل محطات الرفع تأتي في إطار سعي وزارة الموارد المائية والري لتطوير البنية التحتية للري في كل أنحاء الجمهورية وخاصة بمناطق الاستصلاح الزراعي بما ينعكس على دعم المشروعات التنموية الزراعية وتحقيق استدامتها لصالح المزارعين والاقتصاد القومي.

وأضاف أن أعمال التطوير الشاملة للمنظومة المائية بمناطق الاستصلاح بغرب سمالوط بالمنيا تهدف لحسم تحديات الري بالمنطقة وخدمة شباب الخريجين وصغار المنتفعين.

وأكد أهمية دعم النماذج الزراعية المميزة التي تحقق ترشيد استخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه، وتشجيع المزارعين على تطبيق هذه النماذج خاصة في الأراضي الرملية.

ووضع الوزراء، حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" حيث تم بناء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع.

كما شهد الوزراء أيضًا افتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصرة بالمنيا.

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