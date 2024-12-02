خريطة أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سلع بتخفيضات 30%

كتب- محمد نصار:

شهدت محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية افتتاح وتشغيل عدد من أسواق اليوم الواحد في بعض مناطق العاصمة بتخفيضات 30% مقارنة بالأسعار في الأسواق العادية.

أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

تم خلال الأيام الماضية افتتاح وتشغيل 3 من أسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة، وهي:

- سوق اليوم الواحد في الأميرية.

- سوق اليوم الواحد في مدينة نصر أمام مسجد آل رشدان.

- سوق اليوم الواحد في حلوان بجوار ركن فاروق.

افتتاح سوق اليوم الواحد الرابع بالقاهرة

تشهد محافظة القاهرة الأسبوع الجاري افتتاح السوق الرابع من أسواق اليوم الواحد في منطقة المرج.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد، المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من التخفيضات المقدمة، ولتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

ويتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية وشركات القطاعين العام والخاص، إلى جانب المبادرات المجتمعية.

وتعتمد فكرة سوق اليوم الواحد على زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، حيث تُعرض السلع بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، بفضل المنافسة بين الشركات.

ويمكن لجميع العارضين المشاركة في أسواق اليوم الواحد بما في ذلك شركات القطاعين العام والخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور، بشرط الالتزام بتقديم تخفيضات لا تقل عن 30% مقارنة بالأسواق الأخرى.

ويعمل سوق اليوم الواحد أسبوعيًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

ويقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما فيها: الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والألبان، والخضروات، والفاكهة، والبقوليات، إضافة إلى البيض بسعر 150 جنيهًا للطبق.

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