أول تعليق من مفتي الجمهورية على ما يحدث في الأراضي السورية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علُق الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على ما يحدث في سوريا بعد أن شنت الفصائل المسلحة الأربعاء الماضي، هجوما على مدينة حلب بشكل مفاجئ.

وقال مفتي الجمهورية، في أول لقاء له منذ توليه منصبه مع محرري الشئون الدينية، الاثنين، بمقر دار الإفتاء، إن الوضع الحالي في الدول العربية وبالتحديد في سوريا يؤكد أننا أمام مشروع مُعد بذكاء وخُبث ومكر، يُراد منه تفتيت وحدة الأمة الإسلامية، وأن الصراع الحالي هو صراع سياسي يؤكد الحاجة لعقد الحوار الإسلامي-الإسلامي".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن مركز سلام التابع للدار يعمل على رصد وتحليل الخطاب المتطرف وإعداد برامج تدريبية لعلاج التطرف الفكري والتوعية المجتمعية، وبه الكثير من الكوادر التي تقوم على ذلك.

ونوه المفتي إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على التوسع في الزيارات الخارجية التي بدأت منذ أن توليت المنصب، كاشفا أنه سيتم عقد قريبا ندوة دولية حول الفتوى والأمن الفكري.

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