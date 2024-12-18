رياح وأمطار تصل لسيول.. تفاصيل حالة تقلبات جوية تبدأ غدا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يتأثر بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ من غداً الخميس ١٩ ديسمبر وتنتهى يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أنه يؤثر على البلاد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة، هي على النحو التالي:

- الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤:

- من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح.

- متوقع أيضا أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة .

- تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ).

- أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية ).

- الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤:

- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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