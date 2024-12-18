الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم.. ومؤتمر صحفي لـ"مدبولي"

القاهرة - مصراوي:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

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