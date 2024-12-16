"الصحفيين" تناقش مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل

جانب من ندوة بعنوان "نحو منظومة قيد معاصرة" في جلس

كتب-عمرو صالح:

بدأت منذ قليل جلسة مناهج كليات الإعلام وتطورات سوق العمل الصحفي، التي تنظمها نقابة الصحفيين ضمن جلسات المؤتمر السادس للصحافة المصرية ومن المقرر أن يتحدث خلالها د. ليلى عبد المجيد، د. حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام، وعلاء ثابت عضو الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب نبيل عمر، الدكتورة مي مصطفى.

ومن المقرر أن تعقد النقابة مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الإثنين للإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية والذي نظمته النقابة بداية من السبت ١٤ ديسمبر.

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