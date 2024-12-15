لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انطلاق احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين

07:32 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انطلاق احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين (2)
  • عرض 4 صورة
    انطلاق احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين (4)
  • عرض 4 صورة
    انطلاق احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت منذ قليل، احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قصر عابدين لعرض إنجازاتها خلال عام 2024 ورؤيتها في عام 2025 لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور السفير نبيلة مكرم، الرئيس التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة ماجدة زكي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وبدات الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم بدأت فقرة كورال سانت جوزيف.

ومن المقرر - خلال الاحتفالية- توقيع مؤسسة راعي مصر العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر.

و يحي الفنان تامر عاشور في الختام حفلاً غنائيا بالقصر ويقدم عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

و تذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

اقرأ أيضًا:

السيسي يمنح التزام بناء وتشغيل محطة لوجستية بميناء الإسكندرية لشركة "إدسكو"

مجدي الجلاد: الصحافة المصرية لم تواكب التطور العالمي

مؤسسة راعي مصر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قصر عابدين الأسر الأولى بالرعاية السفير نبيلة مكرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار

إعلان

إعلان

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض
انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار يعكس اتجاهه في 8 بنوك