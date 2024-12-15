انطلاق احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين

كاتب صحفي: "مصراوي" نموذج غير قابل للتكرار ومن أنجح المواقع في المنطقة

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت منذ قليل، احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قصر عابدين لعرض إنجازاتها خلال عام 2024 ورؤيتها في عام 2025 لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور السفير نبيلة مكرم، الرئيس التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة ماجدة زكي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وبدات الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم بدأت فقرة كورال سانت جوزيف.

ومن المقرر - خلال الاحتفالية- توقيع مؤسسة راعي مصر العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر.

و يحي الفنان تامر عاشور في الختام حفلاً غنائيا بالقصر ويقدم عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

و تذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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