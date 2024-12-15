"النواب" يوافق على اتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات بقيمة 500 مليون دولار

كتب - نشأت علي:

صادق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023.

القرار يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، وفقًا لبرنامج تمويل دوار لمدة خمس سنوات.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

قدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، شرحًا للاتفاقية، موضحًا أنها تهدف إلى توفير القمح لمصر بأسعار تنافسية، مما يخفف العبء المالي على الحكومة المصرية الناتج عن الاستيراد الخارجي.

تعزيز الأمن الغذائي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، وهو سلعة أساسية للأمن الغذائي.

كما أشار إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع الأفقي والرأسي بالقطاع الزراعي لمواجهة تحديات مثل التغيرات المناخية ونقص المياه وارتفاع ملوحة الأراضي، بما يدعم الاكتفاء الذاتي.

التعاون المصري-الإماراتي

أكد الحصري أن الاتفاقية تعكس تطور العلاقات بين مصر والإمارات خلال السنوات الماضية، فيما أيد النائب عامر الشوربجي الاتفاقية، داعيًا إلى زيادة مساحة زراعة القمح محليًا لاستغلال الأراضي المتاحة.

استهلاك القمح في مصر

أشار النائب عبد الحميد دمرداش إلى أن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون بين البلدين، حيث توفر تمويلًا ميسرًا لتوريد القمح، ولكنه دعا إلى تقليل معدل استهلاك القمح في مصر، حيث يبلغ نصيب الفرد 180 كيلوغرامًا سنويًا، وهو ضعف المتوسط العالمي البالغ 90 كيلوغرامًا، مما يزيد استهلاك مصر الإجمالي إلى نحو 20 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج نصفها محليًا واستيراد النصف الآخر.

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