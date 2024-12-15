"حماة الوطن" يدشن مبادرة "المياه شريان الحياة" بافتتاح أول محطة لتكرير ومعالجة المياه بالبحيرة

كتب-عمرو صالح:

دشنت أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصاري، مبادرة "المياه شريان الحياة" في قرية منشأة النصر، التابعة لمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، بافتتاح أول محطة لتكرير ومعالجة المياه الجوفية، والتي تعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة.

وستساهم محطة لتكرير ومعالجة المياه الجوفية في توفير المياه الصالحه للشرب للأهالي وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المياه في المستقبل.

وحضر الافتتاح اللواء طارق عبد الباعث بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، النائب محمود صلاح، أمين محافظة البحيرة، النائب محمد الحوفي، أحمد الصاوي، رئيس مركز إيتاي البارود، ولفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وكوادر أمانة حزب حماة الوطن في محافظة البحيرة.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت الدكتورة مها الأنصاري، أمين أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب، على أهمية هذا المشروع الذي يعد إضافة كبيرة لمشروعات التنمية في المحافظة، مشيرة إلى أن حزب حماة الوطن يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات المياه، ويعتبرها من أولويات العمل التنموي في المرحلة الحالية.

وأشارت "الأنصاري" إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الحزب بالمشروعات الحيوية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في مجال توفير مياه نظيفة وآمنة.

حيث تعد محطة التكرير والمعالجة الجديدة خطوة هامة نحو توفير مصدر مياه مستدام لأهالي المنطقة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير خدمات البنية التحتية للمواطنين.