افتتاح محطة أبيدوس "1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن افتتاح محطة أبيدوس "1" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تكلفة إنشاء محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان

المحطة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة النويس الإماراتية، تتمتع بقدرة إنتاجية قدرها 500 ميجاوات، وقد تم بناء المحطة بتكلفة تقدر بحوالي 440 مليون دولار، وهو استثمار أجنبي مباشر.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن هذا المشروع هو ثمرة التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص، ويأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الكهرباء لتنفيذ رؤية مصر للاستفادة من الطاقات المتجددة.

وأضاف أن المحطة ستوفر 5,000 فرصة عمل مباشرة، و1,200 فرصة عمل غير مباشرة، كما ستساهم في توفير الطاقة لـ 544,000 منزل وتخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 طن سنويًا.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل ضمن استراتيجية متكاملة للاستفادة من الطاقات المتجددة في مصر، حيث يهدف القطاع إلى زيادة مزيج الطاقة المتجددة ليصل إلى 42% بحلول 2030، مع تحديث هذه الاستراتيجية لزيادة النسبة إلى 60% بحلول 2040.

وأضاف أن هناك خططًا لتطوير شبكة الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب المزيد من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إدخال نظام بطاريات التخزين.

كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تبادل 1500 ميجاوات من الطاقة.

وأكد أن مصر تسعى أيضًا للربط مع القارة الأوروبية، مع مشاريع لربطها بكل من اليونان وإيطاليا لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

وأعرب الدكتور عصمت عن سعادته بالتعاون مع شركة النويس الإماراتية، مؤكدًا على العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر والإمارات، كما توجه بالشكر لـ دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

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