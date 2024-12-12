وزير النقل: مصر تعتز بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع دولة قطر

كتب- محمد نصار:

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وفي بداية كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر، قال الفريق مهندس كامل الوزير: يسعدنى أن أنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما يسعدني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي والإنابة عن رئيس مجلس الوزراء ببالغ التهنئة للشعب القطري الشقيق بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر .

كما أعرب عن سعادته بحضور الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر في ضوء العلاقات التاريخية بين مصر وقطر التي طالما جمع مصر بها وبشعبها الشقيق علاقات أخوة وتعاون على مستوى مختلف الأصعدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصه على حضور هذا الاحتفال في نهاية عام مثمر من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين يزخر بتبادل العديد من الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين ورجال الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، لافتًا إلى أن هذه الزيارات قد حملت إشارة واضحة على عمق وأصالة العلاقات بين البلدين ومثلت دليلًا عمليًا واضحًا على عزم قيادة البلدين تأكيد أهمية تنسيق الرؤى والمواقف من أجل تعزيز قدرات البلدين بشكل عام في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، تلك التحديات غير المسبوقة التي تفرض على دولتينا تقديم أولويات التعاون وتوحيد الجهود ونبذ أي خلافات، والعمل بجد وهمة من أجل إعلاء قيم السلام والأمن والاستقرار والاحترام المتبادل والسعي من أجل تحقيق التنمية ورخاء الشعوب وتحقيق تطلعاتها في احتلال مكانتها المستحقة على الساحة الدولية.

وأعرب الوزير، عن اعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيدة والتي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة والقطريين بالإضافة إلى الروابط الأخوية والتاريخية والتي تمتد لما قبل تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين وتتجاوز الأطر الرسمية المعتادة خاصة مع ما تحمله العلاقة بين البلدين من فرص وقدرات لا سيما في شقها الإقتصادي، والتي يجب الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل، موجهًا الدعوة لجميع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للانطلاق نحو تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الإرادة المشتركة على اقتران العلاقات المتميزة بين البلدين بالعزم الصادق على جعل القادم منها أكثر تميزًا من خلال النهوض بالعلاقات بين البلدين للوصول إلى آفاق جديدة تعزز فيها الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية والسياحة والتعاون في المشروعات الاستراتيجية مثل مشروعات النقل والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، حيث توجد فرص وإمكانات واعدة على النحو الذي يدعم قاطرة التنمية والتقدم للبلدين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على تقدير الدولة المصرية للسلطات القطرية الكريمة والتي تحيط الجالية المصرية في دولة قطر برعاية أخوية في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة .

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