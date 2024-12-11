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مدبولي: سنتخلص من الهيئات التي لا مجال للإصلاح فيها

04:17 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمتلك هيئات اقتصادية ناجحة تحقق أرباحًا وفق الموازنات المقررة لها، ولكنها لا تزال دون المستوى المرجو من حيث النتائج المالية، مؤكدًا أن هناك مجالًا لتعظيم الأصول الخاصة بهذه الهيئات، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال إعادة هيكلة هذه الهيئات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالهيئات الخاسرة، أوضح رئيس الوزراء أن بعضها يعاني من مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة، ما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية بدمجها مع هيئات أخرى، مشيرًا إلى وجود هيئتين يجرى تصفيتهما حاليًا نظرًا لكونهما عبئًا على الدولة ولا مجال لإصلاحهما.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم التخلص من الهيئات التي لا يمكن إصلاحها لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئات اقتصادية
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