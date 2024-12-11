خطط لعام كامل.. مدبولي: لدينا سيناريوهات بشأن ما يحدث في المنطقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سيناريوهات كثيرة بشأن التحديات الإقليمية في المنطقة، مستدركا: ماذا لو تفاقم الأمر في المنطقة وما هي السيناريوهات؟

وأضاف "مدبولي": يوجد بعض السيناريوهات تتحرك عليها الحكومة في هذا الشأن، وتم تحديد مستهدفات الفترة القادمة، والتحسب تمامًا للظروف والمستجدات والسيناريوهات المختلفة التي من الممكن أن تحدث مع تفاقم هذه الأوضاع.

وتابع رئيس الحكومة: متحسبين لهذا الموضوع، ووضعنا خططنا لعام كامل قادم بشأن الحصول على كل الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية، من خلال الحفاظ على مقومات الاحتياجات الأساسية من السلع لدفع عجلة الاقتصاد والصناعة وحتى يعمل كل شئ دون توقف.

وأكمل: حاطين دائمًا السيناريو الأسوأ وكيف سنتعامل معه، ووضعنا له خطط وتوقعات بكيفية التعامل مع هذا الأمر، ونتحسب ماذا لو حدث لقدر الله السيناريوهات الأسوأ، واطمأن المواطنين بأن الدولة المصرية رغم التحديات قادرة على توفير كل شئ للمواطن المصري، وسداد كل مستحقاتها، والتسويق لمصر كوحدة استقرار ومناخ آمن ووضع اقتصاد مستقر وسياسة مالية واضحة للدولة.

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