التصرف في أملاك الدولة.. "محلية النواب" تقر رسوم الفحص في مخالفات واضعي اليد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ووفقًا للنص يُقدَّم طلب الفحص بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وهو نفس النص الذي انتهى إليه مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع القانون .

يأتي ذلك عقب مناقشات عديدة حول قيمة الفحص مع الالتزام بالحد الأقصى للحد فقط، وفقًا للنص الوارد من الحكومة .

ويكون نص المادة 3 من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، كالتالي:

يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

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