محافظ الجيزة: حريصون على اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، مشيرا إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم لقاء لتقييم الكوادر البشرية المؤهلة لتولي الوظائف التنفيذية على مستوى المراكز والمدن لتكوين بنك للكفاءات، حيث أجرى المحافظ مقابلات شخصية لـ15 موظفا على مستوى المراكز والمدن بالمحافظة وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب ضمن خطة المحافظة في إعداد صف ثان من الكوادر البشرية المؤهلة مع التأكيد على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار الوظائف القيادية.

وأكد محافظ الجيزة أن اللجنة ناقشت المتقدمين خلال المقابلات الشخصية للتعرف على خبراتهم والاستماع لمقترحاتهم في تطوير الأداء في الإدارة المحلية خاصةً أن مهام تلك الوظائف تعتمد على التواجد الميداني بالشارع وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النجار إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام، الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية وسامية عبد الرازق مدير الموارد البشرية.