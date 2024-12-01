تتيح تشغيل 10 خطوط في تليفون واحد.. موعد تشغيل خدمة "eSIM"

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن تفاصيل شريحة "إي سيم – eSIM" التي أصبحت متاحة في العديد من الأجهزة الحديثة مثل الهواتف الذكية، الساعات الذكية، والأجهزة اللوحية.

وخلال حواره ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أوضح حجاج أن دعم خاصية "إي سيم" سيكون متاحًا على بعض الهواتف وشركات الاتصالات، مما يتيح لمستخدمي هذه الأجهزة الاستفادة من مزايا هذه التقنية الجديدة.

وأشار إلى أن شريحة "إي سيم" ستكون أكثر فائدة للمسافرين والمتجولين، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية استخدام حتى 10 خطوط في هاتف واحد، بينما قد لا تتمكن بعض الهواتف من دعم هذا العدد.

وأكد حجاج أن تشغيل خدمة "إي سيم" سيكون متاحًا خلال شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي ختام حديثه، وصف حجاج الشريحة المدمجة "eSIM" بأنها بديل مثالي للشريحة التقليدية، حيث تسمح للعملاء بالتنقل بين شبكات المحمول المختلفة بسهولة ودون الحاجة إلى استخدام شريحة مادية متعددة، مما يقلل من خطر تلف أو فقد الشريحة.

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