إطلاق اسم الشيخ محمد رفعت على المسابقة العالمية الـ٣١ للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، إنه تقرر إطلاق اسم الشيخ محمد رفعت على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية، أن الشيخ محمد رفعت هو أحد الأعلام البارزة في دولة التلاوة المصرية وهو أحد الذين تميزوا عبر التاريخ بالإبداع حفظا وترتيلا وتجويدا.

وتعقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم في إطار دور وزارة الأوقاف وعنايتها البالغة بالقرآن الكريم من خلال تنظيم هذه المسابقة، التي تهدف إلى تكريم حفظة كتاب الله، وتعزيز دورهم في نشر قيمه السامية في العالم.

وتُعَد المسابقة منصة متميزة لاستقطاب المتسابقين من مختلف الدول لإبراز مواهبهم وتقدير جهودهم.

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