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خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الجمعة

02:57 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سقوط الأمطار
  • عرض 8 صورة
    جانب من سقوط الأمطار
  • عرض 8 صورة
    أثناء سقوط الامطار
  • عرض 8 صورة
    سقوط الأمطار
  • عرض 8 صورة
    سقوط الأمطار
  • عرض 8 صورة
    سقوط الأمطار
  • عرض 8 صورة
    سقوط الأمطار
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 8 نوفمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، في بيانها، الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة 8 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الجمعة تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن طقس الجمعة يشهد أمطارًا متوسطة، على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
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